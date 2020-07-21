В Киеве заминировали центральный вокзал - СМИ

Сегодня правоохранители обезвредили два взрывных устройства возле станции метро "Минская".

В столице заминировано здание Центрального железнодорожного вокзала.

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Как собщает Telegram-канал «Киев сейчас», пассажиров и работников вокзала эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, утром в столице из-за сообщения о заминировании взрывотехники проверяли киоски возле станции метрополитена «Минская». Правоохранители сообщили, что взрывотехники обнаружили подозрительную коробку, ее обезвредили на месте путем подрыва, остатки изъяты на экспертизу.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в ходе проверки территории вблизи ст. метро «Минская» были изъяты и обезврежены два самодельных взрывных устройства.

Кроме того, позже полиция получила анонимные сообщения о минировании здания Киевского апелляционного суда и торгового центра «Ocean Plaza». Продолжается проверка этих объектов.

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