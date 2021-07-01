В Киеве заметили мужчину, который разогнался на моноколесе до 60 километров в час.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".
На записи видно, что мужчина едет по бульвару Перова в Днепровском районе, обгоняя легковой автомобиль.
"Это реально? На моноколесе 60 км/ч. Кажется, пора урегулировать движение самокатов и моноколес", – говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня в Киеве установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов - 20 км/ч. Как сообщает городская госадминистрация, это урегулировано подписанным сегодня меморандумом о сотрудничестве власти столицы с операторами услуг проката электросамокатов.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!!!
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