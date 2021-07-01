Напомним, 24 июня в Киеве установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов - 20 км/ч.

В Киеве заметили мужчину, который разогнался на моноколесе до 60 километров в час.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".

На записи видно, что мужчина едет по бульвару Перова в Днепровском районе, обгоняя легковой автомобиль.

"Это реально? На моноколесе 60 км/ч. Кажется, пора урегулировать движение самокатов и моноколес", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня в Киеве установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов - 20 км/ч. Как сообщает городская госадминистрация, это урегулировано подписанным сегодня меморандумом о сотрудничестве власти столицы с операторами услуг проката электросамокатов.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!!!

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Автор: Денис Прядко