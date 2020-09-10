Потерпевший умер по дороге в больницу / фото ГУ Нацполиции Тернопольской области
В Тернополе водитель маршрутки насмерть сбил мужчину, который ехал по дороге на электрическом моноколесе.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла сегодня на проспекте Степана Бандеры.
По данным правоохранителей, пострадавший ехал по проезжей части на моноколесе, когда его задел маршрутный автобус.
К травмированному вызвали "скорую", однако спасти мужчину не удалось. Он скончался по дороге в больницу. Причину ДТП установит следствие.
ДТП внесено в ЕРДР согласно статье 286 УК (нарушение правил безопасности).
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