Потерпевший ехал на єлектрическом моноколесе по проезжей части.

В Тернополе водитель маршрутки насмерть сбил мужчину, который ехал по дороге на электрическом моноколесе.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла сегодня на проспекте Степана Бандеры.

По данным правоохранителей, пострадавший ехал по проезжей части на моноколесе, когда его задел маршрутный автобус.

К травмированному вызвали "скорую", однако спасти мужчину не удалось. Он скончался по дороге в больницу. Причину ДТП установит следствие.

ДТП внесено в ЕРДР согласно статье 286 УК (нарушение правил безопасности).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Вацик