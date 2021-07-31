Во время личного обыска правоохранители изъяли около 1 кг каннабиса, а также амфетамин и другие психотропы.

В Киеве правоохранители задержали 18-летнего наркоторговца по факту хранения особо опасных психотропных веществ и наркотических средств с целью сбыта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, парня задержали во время отработки оперативной информации, а в ходе личного обыска изъяли около 1 кг вещества, похожего на каннабис.

"В дальнейшем, по адресу проживания задержанного было изъято еще 191 сверток с порошкообразным веществом, похожим на психотропное вещество амфетамин, общей массой около 200 г, около 500 г вещества, похожего на каннабис, около 40 г вещества, похожего на психотропное вещество MDMA, около 60 г вещества, похожего на психотропное вещество PVP, которые задержанный хранил для сбыта наркозависимым", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятых веществ составляет около 500 тыс. грн.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Тамара Отовская