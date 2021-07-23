Общий вес изъятого наркотического средства – более 368 килограммов.

В ходе спецоперации, в которой были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, задержали организаторов канала контрабанды. Была изъята партия героина из Ирана более чем на 1 млрд грн.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

Так, были задержаны двое братьев-граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину. Они – члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину.

Читайте такжеПеревозил кокаин в детских игрушках: в Киеве на продаже наркотиков поймали бывшего правоохранителя (фото)"Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозило мелкими партиями в страны Европейского Союза", - рассказала Венедиктова.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяли 1159 брикетов с героином.

"Организаторы канала контрабанды были задержаны недалеко от склада. В ходе проведения осмотра в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов со 1550 граммами героина", - добавила генпрокурор.

Общий вес изъятого наркотического средства – более 368 килограммов, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд гривень.

Автор: Григорий Бондарь