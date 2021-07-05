Вазон упал в нескольких сантиметрах от ребенка, который стоял возле дома.

В Дарницком районе столицы из окна многоэтажки упал вазон. В этот момент рядом стоял ребенок с другой женщиной.

Видео инцидента обнародовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Жестяк! Чей-то вазон едва не прибил ребенка на Кныжем Затоне... Пару сантиметров и могло бы произойти непоправимое", - говорится в сообщении.

Рядом с парнем находилась женщина, которая сидела на скамейке и разговаривала по телефону. После падения вазона она поднялась и, вероятно, попыталась выяснить, что стало причиной падения предмета сверху.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе с высоты сорвался 23-летний альпинист, выполнявший строительные работы на стене высотного дома. Парень чудом остался жив, но получил серьезные травмы, его госпитализировали.

До этого в центре Днепра мужчина спрыгнул с многоуровневой парковки ТРЦ "МОСТ-Сити". Медики, прибывшие на место, спасти его не смогли.

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Автор: Юрий Годован