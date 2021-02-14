Потоп в Киеве 14 февраля / Скриншот
На улицах Гната Хоткевича и Попудренко в Киеве движение транспорта ограничено из-за аварии на водопроводе.
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Об этом сообщает КГГА. Отмечается, что на месте работают коммунальщики – они убирают лед и в то же время чинят водопровод.
В то же время Telegram-канал «Киев сейчас» опубликовал видео с места событий. На нем можно видеть, что на и без того заснеженные улицы вырвался поток воды. Движение автомобилей и трамваев было заблокировано.
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