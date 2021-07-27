Новые перевозчики получат для подписания уже разработанные городскими властями типовые договоры.

Частным перевозчикам, которые сейчас работают на маршрутах Киева, будет предложено подписать дополнительные соглашения по улучшению условий перевозок пассажиров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Константина Усова.

По его словам, горгосадминистрация разработала кардинально другой типовой договор "Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования". Он добавил, что этот документ уже передан на подписание перевозчикам – победителям последнего конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Усов отметил, что для урегулирования правоотношений с перевозчиками, которые ведут свою деятельность на основании договоров, заключенных в предыдущие периоды, власти разработали проект дополнительного соглашения. Его предложат для подписания всем перевозчикам, которые на сегодня обслуживают городские маршруты согласно действующим договорам.

Читайте такжеКабмин одобрил отмену бесплатного проезда в транспорте: что изменится для льготников

"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем предоставлять услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения. Эти же условия они увидят и на всех последующих конкурсах", – заявил Усов.

Он сообщил, что положения нового типового договора значительно расширяют предмет контроля перевозчиков со стороны КГГА и определяют очень четкие стандарты предоставления услуги по перевозке пассажиров в столице.

По словам Усова, большая часть формальных пунктов предыдущих договоров заменена на реальные.

"Например, пункт о наличии кондиционера в салоне, который существовал десятилетиями, вовсе не означал его исправность. К тому, исправность кондиционера не означала, что он включался, ведь перевозчики предпочитали экономить на расходах топлива. Это был пример формального подхода. Зато теперь в договоре мы говорим про конкретный предмет контроля – не сам кондиционер, а предельный температурный режим, который перевозчики должны обеспечить в салоне: летом не более 22 градусов, зимой не менее 15 градусов", – прокомментировал он.

Усов отметил, что договором запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнения салона перевозчиков.

Читайте такжеЗавтра в одном из городов Украины подорожает проезд в маршрутках до 10-12 гривен

Каждый автобус должен быть оборудован минимум 5 кнопками остановки по требованию, а за кабиной водителя должен висеть плакат определенного городом образца со следующей информацией:

идентификаторы перевозчика;

лицо водителя: его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;

способы обратной связи для пассажиров;

права и обязанности водителя и пассажиров.

Водители, согласно новому договору, должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по особенностям посадки/высадки пассажиров с инвалидностью.

Водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса.

Как сообщил Усов, в договоре предусмотрено, что предоставление услуги водителями и кондукторами должно осуществляться на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, в мае Усов заявил, что власти Киева обновили конкурсные условия для перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования – обязала иметь откидные пандусы, голосовые оповещения остановок и запретила в салоне шторки, плакаты культуристов и шансон.

Усов анонсировал, что в ближайшее время городские власти объявят конкурс среди перевозчиков на 19 городских маршрутов, на которых завершаются соглашения с перевозчиками. Подвижной состав на этих маршрутах уже выйдет в соответствии с новыми требованиями городских властей. Постепенно таким образом планируется заменить все старые маршрутки, которые курсируют в столице.

Автор: Инна Андалицкая