В Киеве пассажиры толкали троллейбус, застрявший посреди дороги, и не заметили, как он въехал в Nissan.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал патрульной полиции Киева.
Отмечается, что авария произошла на Севастопольской площади. Транспортные средства получили механические повреждения. Авария существенно затруднила движение другим участникам.
Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Напомним, на днях в Киеве водителю троллейбуса КП "Киевпастранс" стало плохо за рулем, потом он умер.
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