Утята переходили дорогу вслед за уткой и на момент наезда почти завершили свое движение. При этом у Подкопаевой другая марка машины - Lexus. Именно на этот внедорожник и зарегистрированы номера "АА9669СС".

Вчера в Киеве водитель Mercedes переехал утят, которые переходили дорогу вслед за уткой. Инцидент попал на видео и вызвал в сети массу возмущения. Но теперь выяснилось, что номерной знак, засветившийся на этом авто, на самом деле принадлежит знаменитой украинской гимнастке и олимпийской чемпионке Лилии Подкопаевой.

Как утверждает спортсменка, в день, когда в Киеве водитель умышленно раздавил птенцов, она находилась в США, и не понимает, как номерной знак с ее Lexus оказался на автомобили Mercedes.

"11 июня 2021 в сети было размещено видео на котором авто, вроде с номерным знаком АА9669СС, цинично переехало маленьких утят. Номерной знак АА9669СС действительно принадлежит мне и зарегистрирован на автомобиль Lexus. Ни я, ни члены моей семьи отношения к этому инциденту не имеют. Сейчас, я и все члены моей семьи находимся в США, где мои дети заканчивают учебный год", - сообщила гимнастка на своей странице в Instagram.

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Добавив, что в день инцидента она находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси.

"Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал в злоумышленников и используется автомобилем Mercedes мне непонятно. По этому поводу я буду обращаться в Национальную полицию. Мои юристы сейчас изучают этот вопрос", - заявила Подкопаева.

При этом спортсменка утверждает, что осуждает действия водителя, который был за рулем Mercedess и приложит максимум усилий, чтобы установить его личность.

"Призываю общественность мне в этом помочь", - подытожила свое обращение Подкопаева.

Также спортсменка опубликовала фото своего Lexus с номерами "АА9669СС".

Отметим, что на момент трагедии утка с утятами почти дошли до безопасной зоны.

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Автор: Виктория Гордиенко