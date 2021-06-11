На момент трагедии утка с утятами почти перешли дорогу

Вопиющий случай произошел в Киеве. Водитель внедорожника переехал утят, которые переходили дорогу следом за уткой.

Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.

В ролике видно, что утка с выводком утят переходила дорогу. Водители пропускали пернатую семью, которая уже преодолела большую часть пути. При этом водитель внедорожника притормозил, но не остановился, а просто переехал утят, попавших под его колеса.

Другие водители сигналили живодеру, но он не отреагировал. Утка же полетела следом за авто, убивши ее малышей. При этом пострадавшие утята не сразу умерли, после наезда они еще бились в агонии.

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Это не первый случай, когда утка с утятами переходят дорогу в Киеве. В прошлый раз водитель остановил автомобильное движение на проспекте Валерия Лобановского, чтобы пропустить пернатое семейство.

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Автор: Анастасия Горбачева