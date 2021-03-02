Пьяное ДТП в столице / фото: Киев Оперативный Facebook
В Киеве минувшей ночью произошло ДТП на пересечении улиц Северо-Сырецкой и Ивана Выговского.
Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя Mitsubishi, "обнял" столб, не справившись с управлением.
Фото: Киев Оперативный Facebook
"Его кент, который ехал с ним, хотел взять вину на себя, но к счастью свидетели не дали этого сделать и дали показания полиции. На водителя составили протокол по статье 130 и 124. Интересно, какое должно быть наказание, чтобы водители перестали садиться за руль пьяными?",- говорится в сообщении.
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