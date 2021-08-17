Так граждане вступились за обиженную пассажирку.

Одесситы толпой избили мужчину, который ногой пыхнул женщину, выходившую из маршрутки.

На опубликованных в сети кадрах видно, что разрешить конфликт с нарушителем граждане решили путем самосуда.

Инцидент произошел вечером на одной из городских остановок, как только граждане вышли из салона общественного транспорта.

С десяток горожан присоединились к публичному осуждению поступка одессита, а несколько мужчин пошли на него с кулаками, нанося удары по лицу, спине и ногах. После минутной битвы мужчина сдался и убежал, перебежав проезжую часть.

"За такое, с*ка, его расчленить надо, мразь", – заявила одна из участниц конфликта.

Пострадавшую несколько пассажиров успокаивали неподалеку маршрутки.

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Автор: Яна Ставская