В Святошинском районе Киева водитель внедорожника "Audi" не увидел ограничительные знаки и влетел в грузовик с трубами.
Об этом сообщают Стражи Эспрессо в Telegram.
Событие случилось вечером 9 июня на Окружной дороге – в направлении "Академгородка" возле Житомирского моста.
В это время на участке проводили аварийные работы, работники утверждают, что владельцев транспорта об этом предупредили специальными ограничительными знаками.
В то же время водитель "Audi" на скорости протаранил припаркованный на левой полосе грузовик с трубами. Как свидетельствуют отснятые кадры очевидцев, крышу автомобиля от удара разорвало, а передний бок расплющило. Пострадали также лобовое стекло и колеса.
На место прибыли экстренные службы, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Водителя внедорожника госпитализировали. По данным журналистов, он в тяжелом состоянии.
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