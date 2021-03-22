В результате ДТП погибли двое молодых мужчин и 16-летняя девушка.

В городе Коростышев Житомирской области в результате ДТП погибли двое молодых мужчин и несовершеннолетняя девушка.

Читайте такжеВ Житомире во время преследования водитель иномарки подорвал себя гранатойКак передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

По его информации, 22 марта около 01:00 водитель автомобиля Volkswagen Passat, 20-летний местный житель, двигаясь по улице в Коростышеве, пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo. После бокового столкновения неуправляемый Volkswagen влетел в грузовик DAF.

В результате ДТП водитель Volkswagen и двое его пассажиров погибли.

«20-летний водитель, который является владельцем Volkswagen, и пассажиры – 21-летний мужчина и 16-летняя девушка – погибли на месте происшествия. Еще один 21-летний пассажир этой же машины с телесными повреждениями был госпитализирован в Коростышевскую городскую больницу", - рассказал руководитель ГУ Нацполиции в области.

По результатам медицинского обследования, у травмированного мужчины зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле.

По словам Олейника, правоохранители установят все обстоятельства происшествия, в частности, в какой компании погибшие и пострадавший распивали алкоголь.

Другие участники ДТП не пострадали.

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Автор: Марина Чорноштан