В первый раз в 2018 году для того, чтобы добиться справедливости, женщине понадобился почти год.

В санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ошибке внесли киевлянку Ольгу Калинину, которая является однофамилицей секретаря территориальной избирательной комиссии Первомайского района в Крыму.

Как пишет "Обозреватель", несмотря на то, что женщина не имеет никакого отношения к "выборам" на оккупированном полуострове, ее имя и фамилия попали под санкции уже во второй раз.

В результате младший научный сотрудник Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками в связи с тем, что ее счета полностью заблокированы.

Отмечается, что в первый раз в 2018 году для того, чтобы добиться справедливости, Ольге понадобился почти год.

"Это стоило нервов, времени, сил... Никому не пожелаю столкнуться с подобной ситуацией…", – рассказала она.

Читайте такжеСНБО расширил перечень подсанкционных контрабандистовПо ее словам, за тот случай перед ней никто даже не извинился, так еще и история повторяется.

"Передо мной никто даже не извинился за то, что произошло в 2018 году! И если бы не огласка, не помощь СМИ, прокуратуры АРК, Госпогранслужбы Украины, которые предъявили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке", – добавила Калинина.

Киевлянка готовится к очередному витку борьбы за справедливость, ей снова придется доказывать, что она террористка и не имеет никакого отношения ни к проведению "референдума" в Крыму, ни к "работе на Россию".

Автор: Катерина Шварц