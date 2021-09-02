Резня в Киеве случилась 2 сентября в одной из квартир, сообщили в полиции.

В Киеве на Голосеевском проспекте мужчине нанесли ножевое ранение, впоследствии пострадавший скончался.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, в четверг, 2 сентября, правоохранители получили информацию, что в одной из квартир дома избили мужчину и ранили ножом.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире и задержали двух женщин и мужчину. Кроме этого, у одного из травмпунктов Голосеевского района полицейские задержали автомобиль с двумя мужчинами в салоне.

Выяснилось, что они доставили в больничное учреждение мужчину с ножевым ранением. Впоследствии потерпевший скончался.

Читайте такжеПод Киевом мужчина едва не убил знакомого, в постели с которым "застукал" свою жену (фото)На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. Всех участников происшествия доставили в отдел полиции для установления обстоятельств содеянного.

Собранные сведения зарегистрированы в Голосеевском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Напомним, в Украине за умышленное убийство одного лица грозит до 15 лет лишения свободы – это ст. 115 Уголовного кодекса.

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Автор: Инна Андалицкая