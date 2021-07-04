Служба безопасности провела в столице антитеррористические учения.

Служба безопасности Украины и посольство Израиля провели тактико-специальные учения в Печерском районе Киева на базе Хоральной синагоги Бродского.

Участники учений отработали механизм освобождения "заложников", которых условные "террористы" захватили в синагоге, сообщается на странице СБУ в Facebook.

В частности, по легенде учений, в руки "террористов" попал Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль и прихожане, находившиеся в помещении.

"Привлеченные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили всех заложников и задержали условных "террористов", - рассказали в СБУ.

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"Представители штаба Антитеррористического центра СБУ отметили высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом города Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности", - добавили в Службе.

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Автор: Катерина Комолова