Служба безопасности Украины и посольство Израиля провели тактико-специальные учения в Печерском районе Киева на базе Хоральной синагоги Бродского.
Участники учений отработали механизм освобождения "заложников", которых условные "террористы" захватили в синагоге, сообщается на странице СБУ в Facebook.
В частности, по легенде учений, в руки "террористов" попал Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль и прихожане, находившиеся в помещении.
"Привлеченные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили всех заложников и задержали условных "террористов", - рассказали в СБУ.
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"Представители штаба Антитеррористического центра СБУ отметили высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом города Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности", - добавили в Службе.
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