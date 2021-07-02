Учения проведут на базе Хоральной синагоги Бродского в столице.

Служба безопасности Украины проведет в Киеве антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.

Об этом сообщает пресс-центр столичного управления СБУ в Facebook.

"4 июля 2021 года Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области совместно с Посольством Государства Израиль в Украине при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения. Тренировки пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время учений могут временно ограничить движение транспорта и пешеходов, проверять документы, удостоверяющие личность.

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"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - заверили в спецслужбе.

Граждан просят соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получение информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности обращаться на "горячую линию" ГУ СБУ по телефону (044) 253-06-71, или на линию 102.

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Автор: Юрий Годован