В Киеве машина сбила лося, который был звездой соцсетей (фото, видео)
В Голосеевском районе Киева автомобиль сбил лося, который жил в лесопосадках и неоднократно появлялся на видео в соцсетях.
Читайте такжеНа Южном мосту в Киеве Mercedes сбил насмерть лося (видео)Животное ходило возле проезжей части и уже не раз бросалось под колеса машин. В этот раз все закончилось фатально, сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети.
"На Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. Животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, да и некуда. У нас нет реанимаций для таких животных", - сказано в сообщении. Там добавили, что животное в агонии умирало около часа, скоро тело лося отвезут в лесничество.
В комментариях люди высказывают соболезнования и пишут, что "очень жаль, что так случилось".
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