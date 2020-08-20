цей матеріал доступний українською

В Киеве машина сбила лося, который был звездой соцсетей (фото, видео)

12:18, 20 августа 2020
Происшествия
227 0
В Киеве сбили лося \ dtp.kiev.ua

Читайте такжеНа Южном мосту в Киеве Mercedes сбил насмерть лося (видео)Животное ходило возле проезжей части и уже не раз бросалось под колеса машин. В этот раз все закончилось фатально, сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети.

"На Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. Животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, да и некуда. У нас нет реанимаций для таких животных", - сказано в сообщении. Там добавили, что животное в агонии умирало около часа, скоро тело лося отвезут в лесничество.

Лося сбила машина утром \ dtp.kiev.ua/

В комментариях люди высказывают соболезнования и пишут, что "очень жаль, что так случилось".

Новости по теме: 

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter