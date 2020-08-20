В Киеве машина сбила лося, который был звездой соцсетей (фото, видео)

На Саперно-Слободской машина сбила лося, который неоднократно забредал в жилые кварталы.

В Голосеевском районе Киева автомобиль сбил лося, который жил в лесопосадках и неоднократно появлялся на видео в соцсетях.

Читайте такжеНа Южном мосту в Киеве Mercedes сбил насмерть лося (видео)Животное ходило возле проезжей части и уже не раз бросалось под колеса машин. В этот раз все закончилось фатально, сообщили на странице dtp.kiev.ua в соцсети.

"На Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. Животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, да и некуда. У нас нет реанимаций для таких животных", - сказано в сообщении. Там добавили, что животное в агонии умирало около часа, скоро тело лося отвезут в лесничество.

В комментариях люди высказывают соболезнования и пишут, что "очень жаль, что так случилось".

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Автор: Ирина Погорелая