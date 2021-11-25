Мужчина провел 7 часов в неисправной морозильной камере.

45-летнего электрика Шрикеша Кумара из индийского штата Уттар-Прадеш объявили мертвым после ДТП. Однако мужчина неожиданно начал дышать после ночи, проведенной в морге.

Об этом сообщают The Times of India и The Tribune India.

Кумара на высокой скорости сбил мотоцикл. После ДТП его срочно доставили в больницу. Медики констатировали смерть, тело отправили в морг.

Читайте такжеОчень пьяный россиянин пробрался ночью в морг и испугался "оживших" трупов (видео)Утром следующего дня, когда родственники пришли его опознать, оказалось, что мужчина дышит.

Главный медицинский инспектор Шив Сингх, сообщил, что врач скорой осматривал мужчину около 3 утра и констатировал отсутствие сердцебиения.

"Он сказал мне, что неоднократно осматривал мужчину. Поэтому его объявили умершим", — сказал Сингх.

По его словам, подобные случаи случаются очень редко. Иногда у медиков возникают трудности во время объявления кого-то умершим. Например, когда пациент находится в анабиозе ㅡ состоянии организма, когда биологические процессы прекращаются или настолько замедляются, что отсутствуют все видимые проявления жизни.

Сейчас в заведении объявили расследование инцидента. Один из работников больницы на условиях анонимности признался, что морозильная камера, в которую поместили мужчину, была неисправной.

Шрикеша Кумара переправили в медицинский центр в городе Мирут. Его состояние улучшилось. Мужчина пока не пришел в себя, но медики уверяют, что его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, ранее на популярном украинском сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже гроб, бывший в употреблении.

Продавец из Запорожья просил 1 500 гривен за гроб, поскольку его дед якобы ожил. Предложение спровоцировало дискуссию в сети: это было на самом деле, это обычная шутка. Некоторые додумывали, как события могли развиваться дальше.

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Автор: Марта Гичко