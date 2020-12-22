В своих соцсетях парень написал, что на него напали из-за его сексуальной ориентации.

На столичном Подоле группа нетрезвых подростков напала на 16-летнего парня, потому что тот накрасил себе губы.

Читайте такжеНочью ограбили дом мэра Броваров

Как сообщают в Facebook «Вартові Еспрессо", об этом в соцсетях рассказал сам пострадавший по имени Александр.

Парень пишет, что вышел погулять с друзьями, а трое пьяных подростков начали оскорблять его, а потом бить юношу за внешний вид. Парень достал гематомы и сотрясение мозга. Нападавших задержали патрульные.

Как сообщает ZMINA в своих соцсетях парень написал, что на него напали из-за его сексуальной ориентации.

"Меня избили за то, что я гей. Я хочу, чтобы мне помогли привлечь этих людей к ответственности, потому что они всегда избегают наказания, я был бы рад даже привлечь их друзей за соучастие: наказал бы двух-трех – другие бы задумались!"- подписал Александр свой пост в Инстаграме.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН