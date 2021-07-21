После пожара, который потушили спасатели, к ним подошел сморенный кот и начал просить глоток воды.

Киевский спасатель напоил кота после пожара и покорил соцсети.

Фотографию выложили сотрудники ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"Мы ответственны за тех, кого приручили... Эта жара, которая сейчас царит в Украине - настоящее испытание не только для нас, но и для тех, кто самостоятельно себя защитить не в состоянии. Именно поэтому мы должны быть как никогда внимательными и неравнодушными к потребностям наших хвостатых соседей", - отметили в ГСЧС.

Спасатели рассказали, как в понедельник, 19 июля, после тушения пожара к ним подошел усталый кот и стал просить глоток воды.

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"Вчера этот рыжий точно знал к кому прийти за спасительным глотком прохладной водички. Наши столичные пожарные как раз ликвидировали пожар по ул. Пироговский шлях, 154, когда к ним прибился сморенный жарой котик. Ребята его напоили, после чего хвостатый удрал по своим делам", - рассказали спасатели.

Ранее в Киеве мужчина, который сел передохнуть на лавочку, стал звездой соцсетей, погладив ворону, решившей составить ему компанию.

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Автор: Денис Прядко