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"Фонтан" на радость горожанам": в Киеве прорвало еще одну трубу (видео)

12:32, 26 мая 2020
Происшествия
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В Киеве прорвало трубу / скриншот

Читайте такжеНовый гейзер: в Киеве прорвало трубу (видео)Видеозапись с места аварии опубликовали в Facebook-паблике «Киев Оперативный».

«Очередной "фонтан" из трубы устроили на "радость" киевлянам. Киев, Демеевская», – говорится в подписи к видео.

На записи видно, как вода бьет ключом из-под асфальта на 3 метра в высоту.

Ранее УНИАН писал, как подобный «фонтан» засняли 29 апреля на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

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