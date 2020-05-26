"Фонтан" на радость горожанам": в Киеве прорвало еще одну трубу (видео)

Очевидцы засняли, как вода бьет ключом из-под асфальта на 3 метра в высоту.

Во вторник, 26 мая, в Голосеевском районе Киева прорвало трубу, в результате чего образовался «фонтан».

Читайте такжеНовый гейзер: в Киеве прорвало трубу (видео)Видеозапись с места аварии опубликовали в Facebook-паблике «Киев Оперативный».

«Очередной "фонтан" из трубы устроили на "радость" киевлянам. Киев, Демеевская», – говорится в подписи к видео.

На записи видно, как вода бьет ключом из-под асфальта на 3 метра в высоту.

Ранее УНИАН писал, как подобный «фонтан» засняли 29 апреля на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram