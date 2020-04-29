"Фонтан" высотой 30 метров: в Киеве прорвало трубу (видео)

На месте происшествия работают коммунальные службы.

В среду, 29 апреля, на Воздухофлотском проспекте в Киеве прорвало трубу, в результате чего образовался «фонтан».

Читайте такжеВ центре Киева посреди дороги провалился асфальт (фото)Видео происшествия опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

«Прорыв трубы в Киеве на Воздухофлотском. На месте работают коммунальные службы», – говорится в подписи к видео.

По словам очевидцев, высота струи воды достигла 30 метров.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве кипятком залило крупный торговый центр Ocean Plaza.