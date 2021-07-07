Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он заперся.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ранил полицейского и гражданское лицо.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель полиции Голосеевского района Киева Кристина Кирьякова.

"Да, уже есть такая информация, что его задержали", - отметила она.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он заперся.

Спасатели ГСЧС провели мероприятия по ликвидации пожара.

Сейчас сотрудники полиции эвакуируют жильцов жилого дома.

Стрельба в Киеве: детали

Сегодня утром в Киеве введена специальная полицейская операция и продолжались мероприятия по задержанию вооруженного гражданина, который ранил полицейского и гражданское лицо.

Оба раненых доставлены в медучреждение.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов о конфликте в квартире на Голосеевском проспекте.

На месте происшествия владелец квартиры произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире.

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Автор: Антонина Доломанжи