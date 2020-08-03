В Киеве поймали педофила, занимавшегося сексом в авто с 13-летним парнем (фото)

По предварительной информации, мужчину задержали и поместили в следственный изолятор.

В Киеве поймали педофила, занимавшегося оральным сексом с несовершеннолетним в авто, припаркованном по улице Балукова.

Об этом пишет "Киев Оперативный" в Facebook. Отмечается, что авто Lada заметили сотрудники Департамента охраны, когда проезжали мимо.

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Они увидели, как "в припаркованном автомобиле Lada 50-летний мужчина занимается оральным сексом с 13-летним парнем".

"Когда остановились, информация подтвердилась", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчину задержали и поместили в следственный изолятор. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних.

Співробітники Департаменту охорони, коли проїздили по вулиці Балукова, помітили максимально дивну картину - в... Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 2 серпня 2020 р.

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