В Одесской области к 12 годам тюрьмы приговорен насильник 8-летнего мальчика

Житель Черноморска похитил мальчика с детской площадки.

В Одесской области к 12 годам тюрьмы приговорен мужчина за изнасилование 8-летнего мальчика в 2018 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 31-летний житель города Черноморска признан виновным в похищении, причинении физических страданий и изнасиловании малолетнего ребенка.

Установлено, что в июле 2018 г. мужчина похитил с детской площадки 8-летнего мальчика, привел к себе домой и изнасиловал.

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Приговором Ильичевского городского суда злоумышленник приговорен к 12 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года в полицию обратилась жительница города Черноморск Одесской области, которая сообщила об исчезновении 8-летнего сына. По словам женщины, мальчик ушел из дома на прогулку, а потом перестал отвечать на телефонные звонки.

Полицейские выяснили, что последний раз ребенка видели на улице с незнакомым мужчиной, личность которого и адрес установили - им оказался местный житель. В квартире мужчины правоохранители нашли разыскиваемого мальчика, в отношении которого было совершено половое преступление.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области адвокат отказался защищать Николая Тарасова, которого обвиняют в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко, совершенном летом 2019 года.

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