В Святошинском районе Киева ночью загорелось здание Киевской гимназии восточных языков №1. Сейчас на месте работают спасатели.

Об этом УНИАН сообщили очевидцы происшествия.

Масштабный пожар произошел на ул. Львовская, 25. Огонь охватил крышу гимназии.

Прибывшие спасатели уже приступили к тушению пожара.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что пожар возник в трехэтажном учебном корпусе в 01:23. Горит кровля, огонь распространился на третий этаж.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 50 человек и 12 ед. техники от ГСЧС.

Известно, что здание гимназии построено на месте бывшего парка на территории Святошинских дач. На сегодняшний день в ней учится более 1100 детей.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудники ГСЧС в выходной день пошли на подвиг и спасли человека.

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