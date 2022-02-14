В Святошинском районе Киева ночью загорелось здание Киевской гимназии восточных языков №1. Сейчас на месте работают спасатели.
Об этом УНИАН сообщили очевидцы происшествия.
Масштабный пожар произошел на ул. Львовская, 25. Огонь охватил крышу гимназии.
Прибывшие спасатели уже приступили к тушению пожара.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что пожар возник в трехэтажном учебном корпусе в 01:23. Горит кровля, огонь распространился на третий этаж.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 50 человек и 12 ед. техники от ГСЧС.
Известно, что здание гимназии построено на месте бывшего парка на территории Святошинских дач. На сегодняшний день в ней учится более 1100 детей.
Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудники ГСЧС в выходной день пошли на подвиг и спасли человека.