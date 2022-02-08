Спасатели уговаривали рыбаков-экстремалов оставить хрупкий лед.

В Днепре спасатели отправились в рейд, во время которого в очередной раз напомнили рыбакам об опасности пребывания на льду при плюсовой температуре.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Спасатели уговаривали рыбаков-экстремалов оставить хрупкий лед, но добраться до некоторых было весьма не просто. Самые отчаянные отошли на 500 метров от берега, где насверлили свои лунки. При этом ни у одного из рыбаков не было ни спасательного жилета, ни других орудий защиты.

Однако больше всего спасателей удивили женщина с ребенком, которые мирно прогуливались аж в пол-километре от берега.

Как сообщал УНИАН, недавно спасатели рассказали, как вытаскивают неудачников из водяной ловушки, а также дали жизненно важные советы, что делать, если все-таки вы провалились под лед. Они отмечали, что рыбакам, которые часто выходят на лед, необходимо иметь при себе специальный спасательный набор.

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