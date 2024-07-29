Завладев деньгами иностранца, а это почти 7 миллионов гривен, сообщники убили мужчину и закопали тело в лесу. Действия фигурантов квалифицированы как похищение и убийство человека из корыстных побуждений.

В Киеве четверо мужчин похитили и убили 29-летнего иностранца, поскольку тот владел биткоинами стоимостью почти 7 миллионов гривен. Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что информация о похищении мужчины поступила в полицию столицы около полуночи. Жители дома в Соломенском районе услышали крики и увидели, как несколько неизвестных бьют и силой сажают в автомобиль мужчину.

Немедленно в Киеве и Киевской области была введена специальная полицейская операция по поиску и задержанию похитителей, а на их место установки ориентированы все наряды полиции и оперативники Главного и Соломенского управлений полиции.

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Полицейские установили, что к похищению 29-летнего иностранца причастны четверо мужчин в возрасте от 24 до 29 лет. В результате проведения спецоперации правоохранители задержали всех фигурантов.

"Полицейские установили, что злоумышленники заранее готовились к преступлению. Они узнали, что мужчина имеет биткоины, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен, и решили ими завладеть. Фигуранты отследили его адрес проживания и около полуночи, когда он вернулся домой, избили, силой затащили в автомобиль и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области. Там они силой заставили потерпевшего перечислить биткоины на их криптокошелек, после чего задушили мужчину. Чтобы скрыть следы преступления изменили номерные знаки и внешний вид автомобиля, а тело вывезли в лес, где закопали, а криптовалюту обналичили", - говорится в сообщении полиции.

Следователи полиции Киева расследуют уголовное производство, начатое по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: п. 6 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство из корыстных побуждений; ч. 4 ст. 187 - разбойное нападение; ч. 3 ст. 146 - незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц; ч. 1 ст. 396 - сокрытие преступления.

Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений и суд взял их под стражу без возможности внесения залога. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

УбийствоИрины Фарион - детали

Как сообщал УНИАН, 19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

26 июля Вячеслава Зинченко, подозреваемого в умышленном убийстве Фарион арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога. Соответствующее решение сегодня принял Галицкий районный суд Львова.

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