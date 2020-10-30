Веревка, за которую парашют был привязан к катеру, внезапно порвалась, и из-за сильного ветра туристов унесло к скалам.

Двое детей из Великобритании погибли во время полета на парасейлингом на отдыхе в Греции.

Об этом сообщает Metro.

Несчастный случай произошел в среду, 28 октября, на острове Родос, когда трое подростков решили прокатиться на экстремальном аттракционе. Веревка, за которую парашют был привязан к катеру, внезапно порвалась, и из-за сильного ветра туристов унесло к скалам.

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Двое из них, 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, разбились о камни и погибли на месте, а их 15-летнего брата доставили в местную больницу с многочисленными серьезными травмами.

Тела погибших детей были обнаружены сотрудниками береговой охраны. Двое сотрудников компании, которая предоставила путешественникам катер и парашют, были арестованы. По делу проводится следственная проверка.

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Автор: УНИАН