Утром 12 мая на проспекте Леся Курбаса в Киеве перевернулся бетоносмеситель Mercedes. Водитель был пьян.
Читайте такжеВ жуткой аварии на трассе Киев-Чоп погибла целая семья (фото, видео)Об этом сообщает патрульная полиции Киева в Facebook.
Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения.
Отмечается, что во время общения инспекторы заметили у 53-летнего водителя признаки алкогольного опьянения.
«Тест на приборе Драгер, который по требованию патрульных прошел мужчина, показал 1,44 промилле. Патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП», – сообщили в полиции.
Водителя и пассажира грузовика осмотрели медики и госпитализировали.
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