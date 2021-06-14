В Киеве патрульный полицейский отметился неадекватным поведением в адрес заявителей.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Киев сейчас" в понедельник утром. Судя по записи, инцидент произошел в Деснянском районе столицы.
По рассказам очевидцев, копов вызвала женщина, услышав крики с первого этажа и подумав, что там избивают жительницу квартиры. Приехав, те обнаружили, что там проблем нет.
"Тогда один из патрульных посоветовал заявительнице не вмешиваться в жизнь других людей и не реагировать на крики. Женщина возмутилась, вызвала еще один патруль, чтобы написать заявление на их коллегу. Последний, к слову, еще и телефон выбивал из рук женщины", - говорится в сообщении.
Момент выбивания телефона и "общения" патрульного с заявителями хорошо видно на опубликованном видео.
"Надеемся, патрульная полиция Киева разберется в данной ситуации и определит наказание полицейскому за его поведение", - отметили авторы публикации.
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