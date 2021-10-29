С понедельника столица переходит в "красную" зону.

В Киеве, который вскоре будет жить в условиях "красной" зоны карантина, изменятся правила пользования общественным транспортом - ездить смогут не все. Воспользоваться услугами смогут лишь вакцинированные или переболевшие коронавирусом пассажиры, либо владельцы негативного теста.

Как рассказали сайту "Сегодня" в КГГА, проверять эти документы перед входом в метро не будут, чтобы не создавать столпотворения. В подземке разместят соответствующие объявления, а нарушителей обещают штрафовать.

"Проверять документы правоохранители смогут сразу за турникетами, на перроне станции, в вагонах метро", - разъяснили в горадминистрации.

Аналогично будет работать весь наземный транспорт. Там проверки полиции также будут выборочнымии проводить их будут прямо в салоне.

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"Если человек сделал только первую вакцинацию, то он тоже может спокойно пользоваться транспортом, предъявив в случае проверки "желтый сертификат", - уточняют в КГГА.

Штраф за нарушение правил проезда будет составлять от 17 до 34 тысяч гривень и не будет касаться пассажиров, которым не исполнилось 18 лет. Водителя же могут оштрафовать за то, что он наберет переполненный салон пассажиров.

"Красная" зона в Киеве

28 октября по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС стало известно, что с 1 ноября в Киеве вводится "красный" уровень эпидемической опасности.

Автор: Юрий Годован