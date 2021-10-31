Пожар в Киеве был в ночь на воскресенье, сообщили спасатели.

На столичной Оболони в результате пожара, произошедшего ночью в квартире многоэтажки, погиб мужчина.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

Пожар произошел в ночь на воскресенье, 31 октября, в одной из квартир на шестом этаже 9-этажного жилого дома на ул. Маршала Малиновского.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего без признаков жизни. После проведения реанимационных мероприятий пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая впоследствии констатировала смерть.

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Огонь охватил площадь 10 кв. м. В 03:38 возгорание было локализовано, а в 03:53 – ликвидировано.

На месте происшествия работало 16 сотрудников ГСЧС. было привлечено четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, в начале сентября в Святошинском районе Киева было огненное ЧП – на ул. Садовой сгорел двухэтажный частный дом, а также припаркованные рядом три авто.

На входе в жилье спасатели нашли мужчину, который находился в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего передали медработникам, у него нашли ожоги 2-3 степени.

Авторы: Инна Андалицкая, Екатерина Присяжнюк