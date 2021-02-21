В Киеве произошел страшный несчастный случай / Эспресо

На проспекте Черновола в Киеве произошел несчастный случай – мужчине оторвало ногу промышленным миксером на строительной площадке.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо».

Отмечается, что инцидент произошел 21 февраля, пострадавшего госпитализировала "скорая".

Обстоятельства инцидента выясняет Нацполиция.

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Автор: Дмитрий Захаров