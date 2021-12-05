Самостоятельно спуститься на землю мужчина не смог.

В Печерском районе Киева машинисту башенного крана стало плохо на высоте 10 этажа.

Об этом в воскресенье, 5 декабря, рассказали в Киевской службе спасения.

Спасателей вызвали на Предславинскую, 35. Там на строительной площадке мужчине стало плохо, когда он был на башенном кране, поэтому понадобилась помощь.

"Мужчина не мог самостоятельно спуститься на землю... Спасатели с помощью спецтехники добрались до машиниста и оказали ему первую домедицинскую помощь", - сообщили в Службе.

После этого мужчину спустили на землю и сразу же передали скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве во время съемок фильма с моста упал кран. В Запорожье посреди Днепра застрял кран-гигант "Захарий". В Хмельницком мужчина залез на кран и грозился спрыгнуть. А в Ивано-Франковске ребенка чудом спасли с помощью башенного крана.

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Автор: Катерина Комолова