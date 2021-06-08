По состоянию на 15:00 с мужчиной продолжаются переговоры.

В Хмельницком мужчина залез на башенный кран на территории строительства жилого дома и угрожает прыгнуть с него.

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По их данным, неизвестный забрался на кран около 14:20. По состоянию на 15:00 с мужчиной продолжаются переговоры.

Информации о мотивах неадекватного поступка мужчины на данный момент нет.

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Автор: Денис Прядко