Почему мужчина угрожает спрыгнуть - не сообщается/ фото Obozrevatel
В Хмельницком мужчина залез на башенный кран на территории строительства жилого дома и угрожает прыгнуть с него.
Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
По их данным, неизвестный забрался на кран около 14:20. По состоянию на 15:00 с мужчиной продолжаются переговоры.
Информации о мотивах неадекватного поступка мужчины на данный момент нет.
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