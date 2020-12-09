Двое неизвестных начали оскорблять народного депутата, а потом нанесли несколько ударов.

В Голосеевском районе Киева неизвестные напали на народного депутата Украины Александра Юрченко.

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Об этом со ссылкой на источник сообщил OBOZREVATEL.

"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", – рассказал собеседник журналистов.

По его словам, в городе объявлен план-перехват.

Александр Юрченко прошел в Раду от «Слуги народа», но был исключен из фракции СН на фоне коррупционного скандала.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд Юрченко выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Юрченко был взят под стражу около 20:00 21 сентября.

25 сентября за Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет. 4 ноября суд постановил, е-браслет с подозреваемого снять.

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Автор: Дмитрий Захаров