В среду, 21 июля в Киеве весь день ожидается пасмурная погода и сплошная облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов, а днем воздух максимально прогреется до +20 градусов.
В течение дня ожидается дождь, временами с грозой, к вечеру - ливень. Дополнит погодную картину ветер северо-восточного и северного направлений, который будет дуть со скоростью до 7,8 м/с.
Атмосферное давление будет на уровне 740-742 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 21 июля
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
В Тернополе 21 июля ночью будет +13°, днем +20°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком завтра будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.
В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +20°, ливень.
В Виннице завтра будет +15°...+19°, сплошная облачность, дождь.
В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +20°, облачно, дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.
В Одессе 21 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
В Запорожье завтра температура ночью +17°, днем +30°, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+29°, небольшой дождь.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.
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