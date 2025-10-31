Его подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в госизмене Валентину Чернову - экс-депутату Одесского горсовета, причастному к трагическим событиям 2 мая 2014 года, когда в Одессе во время массовых беспорядков погибли почти полсотни человек.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, задержанный был руководителем Южного округа Координационного Совета организаций российских соотечественников (КСОРС).

"Эта структура была непосредственно причастна к провокациям, которые привели к трагическим событиям в Одессе в мае 2014 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что депутат занимался антиукраинской деятельностью по заказу из РФ. В частности, в конце февраля 2014 года он получил четкие указания от своего российского куратора для дестабилизации ситуации в Одессе. По данным следствия, фигурант действовал в составе так называемого "координационного совета" вместе с известными российскими провокаторами.

В частности, в марте-апреле 2014 года экс-чиновник получил от пророссийских деятелей информацию о планах захвата здания Одесского областного совета и указания по поддержке акции. Он передавал все представителям "координационного совета", координировал с ними информационную поддержку этой "освободительной акции". Также неоднократно публично выступал с призывами о проведении референдума об автономии Одесской области, "необходимости защиты населения Юга и Юго-Востока Украины", прекращении "дискриминации русского языка" и предоставлении ему особого статуса".

Отмечается, что в апреле-мае 2014 года депутат неоднократно встречался с сотрудниками службы внешней разведки РФ, от которых получал указания по "защите русскоязычных" и передавал их подконтрольным общественным организациям на территории Украины.

По данным ГБР, именно участники "координационного совета" организовали проведение на Куликовом поле в Одессе так называемого митинга движения "Антимайдан".

"Во время провокационного мероприятия было инициировано обращение к президенту РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину якобы для "защиты прав русскоязычных граждан". Но главной целью провокационной акции были именно откровенно провокационные действия кураторов, которые и привели к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 29 октября 2025 года следователи ГБР сообщили экс-депутату о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как уточнили УНИАН источники в правоохранительных органах, задержан Валентин Чернов, который был приближенным к Игорю Маркову - руководителю пророссийской партии "Родина" в Одессе, сейчас он находится в РФ.

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки. Проукраинские активисты хотели провести марш "За единство Украины" - пройти от Соборной площади до парка имени Тараса Шевченко. Но им помешали представители "антимайдана", колонна которых перегородила движение участникам марша, после чего и начались беспорядки. Столкновения сначала были в центре города (на Греческой площади) - первыми жертвами стали двое проукраинских активистов Игорь Иванов и Андрей Бирюков, которых застрелили. Их гибель стала своеобразной "точкой невозврата" - после столкновений в центре города сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки вспыхнули, начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого (огонь, дым, падение из окон горящего здания) погибли 42 человека. Всего в беспорядках 2 мая погибли 48 человек, пострадали более 200.

