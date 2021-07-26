Цены на проезд в пригородных маршрутках обещают поднять уже с сентября.

С сентября на пригородных маршрутах Киева тарифы на проезд в маршрутках обещают поднять на 10-16%.

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на главу Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Читайте такжеТакси Uber поднимает тарифы на перевозки: сколько будем платить"Подорожание проезда в ближайшее время коснется всей правобережной части Киевской области. За время карантина наши предприятия сильно пострадали, ведь работали в полсилы, а поддержи от государства не получили. Мы не просили компенсации, денег, но ждали, что нам предоставят гарантии перед банками, которые сейчас нас обложили штрафными санкциями. Ведь многие брали кредиты для покупки автобусов, и их надо отдавать. Но при этом перевозчиков штрафовали за отсутствие у пассажиров масок, за перевозку в салоне более 50% пассажиров и так далее. А потом еще и топливо повысилось в цене. Так что мы стали заложниками обстоятельств. В сентябре повышение будет от 10 до 16%, но на каждом маршруте индивидуально", - заявил Павленко.

При этом глава Ассоциации перевозчиков пеняет на водителей, мол, все подорожание из-за них.

"Основные убытки у нас не из-за того, что мы мало зарабатываем, а потому, что водители прикарманивают солидные суммы. Билеты не спасут, как и кондукторы. Выход - только бесконтактная форма оплаты спасет. Все перевозчики понимают механизм, но терпят, потому что водителей не хватает", - объясняет Павленко.

Водители в свою очередь уверяют, что виновато начальство. И говорят, что тарифа в 17 грн на маршруте Ирпень-Киев вполне достаточно.

"Нашим зажравшимся начальникам все мало, вот они и повышают стоимость проезда. А на самом деле и 17 грн было бы достаточно. Карантин, повышение цены на детали или горючее - это вранье. Зарплата водителей не повышается, ремонтируем маршрутки за свой счет. А при этом с повышением стоимости нам подняли планку - план по перевозкам и сборам увеличили. Мы сами не рады. Они же еще и по городу хотели поднять проезд с 7 до 10 грн. Утром в субботу мы возили по 10 грн, в обед снизили, потому что местная маршрутка не подняла стоимость", - рассказал водитель маршрутного такси Ирпень - Киев - Ирпень Александр.

Отметим, что в деле повышения проезда на маршрутах уже появились "передовики", которые сентября ждать не стали и повысили цены на проезд уже сейчас. Так, цены уже повысились в направлении Ирпеня, Гостомеля, Бучи (до 27 грн), Бородянки, Клавдиево (проезд подорожал с 30 до 37 грн), другие направления - на очереди.

Отметим, что ранее в киевском метро заявили о неизбежности подорожания проезда. В столичном метро отмечают, что на сегодняшний день оно работает в убыток, а себестоимость проезда в "подземке" составляет более 20 гривень.

Автор: Ольга Броскова