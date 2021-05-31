Во время драки один из оппонентов получил травму, а потом прозвучало несколько выстрелов.

В понедельник, 31 мая, в Печерском районе города Киева между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

Событие произошло на улице Глазунова, пишет OBOZREVATEL.

Сообщатся, что во время драки один из оппонентов получил травму, а потом прозвучало несколько выстрелов. Нападавший скрылся на черном Мерседесе, а окровавленного мужчину забрала скорая. На месте преступления много крови и несколько гильз, пишет dtp.kiev.ua.

По городу Киеву был введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию указанного авто. На улице Набережно-Крещатицкая патрульные Подольского района остановили автомобиль и при проверке обнаружили в нем оружие: самого же задержанного водителя госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой в Печерском районе Киева. На месте работает оперативно-следственная группа и наряды полиции, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события.

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Автор: Олег Давыгора