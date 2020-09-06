С начала года на территории столицы было изъято и уничтожено 1648 взрывоопасных предметов.

В Киеве возле Голосеевского парка горожане обнаружили на открытой территории артиллерийский снаряд АС-76 времен Второй мировой войны.

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Об этом сообщается на сайте столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас обнаружен снаряд изъято и уничтожено на полигоне группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ДСНС Украины.

По информации спасателей, всего с начала года на территории столицы было изъято и уничтожено 1648 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Накануне в Харьковской области в результате разрыва артснаряда погиб 39-летний мужчина.

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Автор: Инна Андалицкая