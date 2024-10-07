Правоохранители задержали злоумышленницу недалеко от столичного вокзала.

Россия ударила по Киеву ракетами в понедельник, 7 октября, и во время воздушного удара женщина на столичном вокзале восхваляла российских захватчиков.

Злоумышленницу задержали правоохранители, сообщила полиция Киева. "Во время мониторинга соцсетей полицией была обнаружена видеозапись, на которой женщина пренебрежительно высказывалась в отношении граждан, которые направлялись в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора", - отметили правоохранители.

Личность злоумышленницы полицейские оперативно установили вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины. Женщину задержали недалеко от вокзала в одном из заведений питания. Злоумышленницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в Киеве. Правоохранители общались с женщиной и решали, как квалифицировать ее действия.

На видео, записанном с киевского вокзала, девушка говорит:

"...тут, короче россияне дают отпор украинцам - еб*шат сильно. И все, смотрите, как крысы побежали (и навела камеру, на людей, которые спускались в подземный переход, - Ред.)".

Источники УНИАН в правоохранительных органах сообщили, что задержано внутренне перемещенное лицо Алина Зухрабовна Волошина, которая родилась 3 сентября 2001 года в городе Макеевка Донецкой области, который с 2014 года контролируют подконтрольные России боевики так называемой "ДНР". Журналисты также узнали, что девушка живет в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

Важные новости Украины - что сообщалось сегодня

Утром 7 октября российские оккупанты ударили по Киеву ракетами "Кинжал", в столице раздавались мощные взрывы. По ракетам отработали средства противовоздушной обороны. Обломки ракет упали в трех районах города - Соломенском, Голосеевском и Шевченковском. Обошлось без серьезных разрушений, жертв или пострадавших.

Стоит отметить, что сегодня российский диктатор Владимир Путин празднует день рождения - ему 72 года. Эксперты не раз обращали внимание на то, что россияне осуществляют удары в какие-то "сакральные даты".

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