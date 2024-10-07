По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены.

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, в Киеве раздавались взрывы.

Обновлено 9.10. По данным Киевской городской военной администрации, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работала ПВО. Отмечается, что, по предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города.

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Кроме того, зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районе столицы.

Обновлено 9.25. Как сообщил позже Кличко, обломки вражеских ракет упали в Соломенском районе - в нескольких местах на открытое пространство. В Шевченковском - вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском - в одном месте - на тротуар, в другом - обломок пробил крышу служебного микроавтобуса.

Позже он добавил, что в Соломенском районе пожар, возможно, в результате падения обломков ракеты. Глава КМВА Сергей Попко впоследствии добавил, что обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы.

"Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы в пути", – отметил Кличко.

Обновлено 9.55. Впоследствии он добавил, что пожар в Соломенском районе возник в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, его ликвидировали. Потерпевших нет. Обломки ракет обнаружили также у подъезда одного из многоквартирных домов, а также во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета.

Ночью Киев атаковали дроны

Как сообщили в КГВА, ночью враг атаковал Киев ударными беспилотниками типа "шахед". На столицу они заходили волнами и с разных направлений. Тревога в течение ночи объявлялась трижды и длилась более двух часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов и они были обезврежены.

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