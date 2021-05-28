Инцидент произошел на столичной Борщаговке.

На столичной Борщаговке в туалете фастфуда McDonald's обнаружили похожий на взрывчатку предмет.

Из-за этого персонал и посетителей заведения эвакуировали, пишет "Сегодня". Инцидент произошел в McDonald's на проспекте Леся Курбаса, 19.

Из предмета, обнаруженного в уборной, торчат провода. На место приехала полиция, и оцепила заведение. Туда также вызвали взрывотехническую службу.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве искали взрывчатку в Окружном административном суде, из-за чего посетителей и сотрудников пришлось эвакуировать.

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Автор: Юрий Годован