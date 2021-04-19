По словам франчайзи из Флориды, даже акция с оплатой за собеседование не особо помогает привлечь соискателей в компанию.

Во Флориде, США, McDonald's платит людям по 50 долл., если они приходят на собеседование. При этом компания все еще испытывает дефицит сотрудников.

Читайте такжеЭкс-сотрудник McDonaldʼs признался, что клал клиентам дополнительный наггетс (видео)Местный франчайзи Блейк Каспер, владеющий 60 ресторанами McDonald's в районе Тампы, рассказал изданию Insider, что идею вознаграждать кандидатов на собеседовании придумали его менеджеры. Они обратились к такому способу после того, как Каспер поручил "сделать все что угодно", но найти новых работников - и теперь он не против платить за собеседования.

По словам Каспера, повторное открытие бизнесов, которые хотят нанимать сотрудников, наряду с повышенными пособиями по безработице привели к сокращению числа соискателей: такие сложности с поиском сотрудников были последний раз в конце 90-х.

При этом бизнес McDonald's процветает, говорит Каспер.

"Сейчас идеальный шторм... Есть много людей с хорошими деньгами, и они ходят по магазинам. Но с другой стороны, мы очень нуждаемся в помощи", - отметил руководитель сети ресторанов.

По словам Каспера, даже акция с 50 долл. за собеседование не особо помогает привлечь соискателей на работу.

Нехватка рабочей силы вынуждает Каспера и других франчайзи повышать также и заработную плату. В частности, он думает над тем, чтобы прибавить к оплате в 12 долл. в час еще один доллар - при том, что изначальная сумма уже на 3 долл. выше минимальной зарплаты во Флориде.

Мартовское исследование Национальной федерации независимого бизнеса США показало, что 42% владельцев малого бизнеса заявили о наличии вакансий, на которые они никак не могут нанять людей.

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Перевод: Катерина Комолова