Во Флориде, США, McDonald's платит людям по 50 долл., если они приходят на собеседование. При этом компания все еще испытывает дефицит сотрудников.
Читайте такжеЭкс-сотрудник McDonaldʼs признался, что клал клиентам дополнительный наггетс (видео)Местный франчайзи Блейк Каспер, владеющий 60 ресторанами McDonald's в районе Тампы, рассказал изданию Insider, что идею вознаграждать кандидатов на собеседовании придумали его менеджеры. Они обратились к такому способу после того, как Каспер поручил "сделать все что угодно", но найти новых работников - и теперь он не против платить за собеседования.
По словам Каспера, повторное открытие бизнесов, которые хотят нанимать сотрудников, наряду с повышенными пособиями по безработице привели к сокращению числа соискателей: такие сложности с поиском сотрудников были последний раз в конце 90-х.
При этом бизнес McDonald's процветает, говорит Каспер.
"Сейчас идеальный шторм... Есть много людей с хорошими деньгами, и они ходят по магазинам. Но с другой стороны, мы очень нуждаемся в помощи", - отметил руководитель сети ресторанов.
По словам Каспера, даже акция с 50 долл. за собеседование не особо помогает привлечь соискателей на работу.
Нехватка рабочей силы вынуждает Каспера и других франчайзи повышать также и заработную плату. В частности, он думает над тем, чтобы прибавить к оплате в 12 долл. в час еще один доллар - при том, что изначальная сумма уже на 3 долл. выше минимальной зарплаты во Флориде.
Мартовское исследование Национальной федерации независимого бизнеса США показало, что 42% владельцев малого бизнеса заявили о наличии вакансий, на которые они никак не могут нанять людей.
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