Кто-то сообщил о минировании здания ОАСК.

В столице эвакуировали работников и посетителей Окружного административного суда Киева.

Об этом говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

«В связи с поступлением сообщения о минировании помещений ОАСК ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы суда сообщат дополнительно.

Ликвидация ОАСК

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В Офисе президента отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц и многочисленных сомнительных решений.

Кроме того, у президента считают, что старая и неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, она потеряла доверие граждан Украины и требует полной очистки.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент якобы поддался на "манипуляции отдельных активистов", внеся в парламент законопроект о ликвидации суда.

Судьи ОАСК обратились к членам мониторингового комитета ПАСЕ из-за законопроекта Зеленского.

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Автор: Инна Андалицкая